Роман Зобнин извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Динамо» Мх

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин извинился перед болельщиками красно-белых после поражения во встрече 24-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» со счётом 1:2.

«Тяжёлый вопрос, почему мы проигрываем матчи, будучи фаворитами. Не первая встреча такая, где мы просыпаемся первые 20 минут. Так не должно быть, если команда борется за чемпионство, тем более это домашняя игра. Хочется извиниться перед болельщиками, мы не должны так играть. Постараемся исправиться. Причины нет, есть теории, тренер, капитаны. Будем разбираться», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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