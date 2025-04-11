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Зобнин: в списках «Спартака» пенальтист — Барко. Не знаю, по какой причине бил Медина

Зобнин: в списках «Спартака» пенальтист — Барко. Не знаю, по какой причине бил Медина
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал нереализованный 11-метровый удар полузащитника красно-белых Хесуса Медины в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

— Хесус сам сказал, что будет бить пенальти? Или кто-то взял самоотвод?
— Лично мне никто ничего не говорил. В списках, на бумажке написано, что пенальтист — Барко. Не знаю, по какой причине так произошло. Возможно, Хесус решил взять ответственность на себя, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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