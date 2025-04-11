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Игрок «Спартака» Зобнин ответил, будет ли смотреть матч «Зенит» — «Краснодар»

Игрок «Спартака» Зобнин ответил, будет ли смотреть матч «Зенит» — «Краснодар»
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, планирует ли он смотреть матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если будет время, посмотрю «Зенит» — «Краснодар». Нам надо следить за своими очками, самим не оступаться. А если и буду смотреть, то просто как зритель.

Если уж мы начали бороться за чемпионство, то этим сезоном буду доволен, если его завоюем. Шансы же ещё есть. Мы ставим максимальные цели перед собой», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков.

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