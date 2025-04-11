«Ноттингем» оценивает в £ 100 млн Гиббс-Уайта, который интересен «Ман Сити» — talkSPORT

«Ноттингем Форест» оценивает 25-летнего атакующего полузащитника Моргана Гиббс-Уайта в £ 100 млн (€ 115 млн). «Манчестер Сити» видит в футболисте «лесников» замену для 33-летнего хавбека Кевина Де Брёйне, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает talkSPORT.

В нынешнем сезоне Гиббс-Уайт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.