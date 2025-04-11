Голкипер «Динамо» Мх Магомедов считает, что пенальти в пользу «Спартака» не было
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высказался о нереализованном 11-метровом ударе в его ворота в матче со «Спартаком» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Конечно, я удивился, что назначили пенальти. Илья Кирш не играл прям рукой. Назначили и назначили. Видите, как судьба распорядилась», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».
После 24 сыгранных встреч «Динамо» Мх располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.
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