Голкипер «Динамо» Мх Магомедов считает, что пенальти в пользу «Спартака» не было

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высказался о нереализованном 11-метровом ударе в его ворота в матче со «Спартаком» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Конечно, я удивился, что назначили пенальти. Илья Кирш не играл прям рукой. Назначили и назначили. Видите, как судьба распорядилась», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

После 24 сыгранных встреч «Динамо» Мх располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.