Флик ответил, сможет ли ранее получивший травму Ольмо сыграть в матче с «Леганесом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, сможет ли 26-летний полузащитник сине-гранатовых Даниэль Ольмо принять участие в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», который состоится завтра, 12 апреля.

«Нет, он даже не поедет с командой. Ольмо останется восстанавливаться, тренироваться и отдыхать. В этой ситуации ему лучше побыть здесь», — приводит слова Флика AS.

Полузащитник получил повреждение во встрече 27-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (3:0). На 28-й минуте футболиста заменил полузащитник Фермин Лопес. Минутой ранее хавбек упал на газон и не смог продолжить игру.

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