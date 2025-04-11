Флик ответил, сможет ли ранее получивший травму Ольмо сыграть в матче с «Леганесом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, сможет ли 26-летний полузащитник сине-гранатовых Даниэль Ольмо принять участие в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», который состоится завтра, 12 апреля.
Испания — Примера . 31-й тур
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Нет, он даже не поедет с командой. Ольмо останется восстанавливаться, тренироваться и отдыхать. В этой ситуации ему лучше побыть здесь», — приводит слова Флика AS.
Полузащитник получил повреждение во встрече 27-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (3:0). На 28-й минуте футболиста заменил полузащитник Фермин Лопес. Минутой ранее хавбек упал на газон и не смог продолжить игру.
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