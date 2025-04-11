Гаврилов: у Махачкалы была не игра, а «бей куда попало». «Спартак» мог победить
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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал неожиданное домашнее поражение красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Первый тайм «Спартак» провёл совсем без моментов. А во втором тайме, когда уже проигрывали, устроили навал, Махачкала отдала инициативу. Это привело к моментам у ворот «Динамо». Не могу назвать их действия на поле игрой в футбол. Это не игра, а «бей куда попало». Если бы «Спартак» реализовал пенальти, то мог бы вообще победить, потому что «Динамо» ничего из себя не представляло», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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