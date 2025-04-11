Тимур Магомедов рассказал, какой был самый сложный сейв в победном матче со «Спартаком»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов поделился впечатлениями от выездной победы над московским «Спартаком» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
— Счастье. Хочется ответить всем экспертам, которые нас хоронили и говорили, что Махачкала играла 0:6 последние игры на выезде. Мы полностью удовлетворены. Да, сегодня где‑то фартило: перекладина, были ещё моменты.
— Какой сейв был самым сложным?
— Думаю, когда бил Солари. На этот удар головой было очень тяжело среагировать, даже что-то заболело в моменте, — сказал Магомедов в эфире «Матч ТВ».
После 24 сыгранных встреч «Динамо» Мх располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.
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