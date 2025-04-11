Юрий Гаврилов: чего ругать Медину? Любой другой мог не забить пенальти на его месте
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о незабитом Хесусом Мединой пенальти в матче красно-белых с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Не знаю, должен был бить Медина пенальти или нет. В каждой команде есть штатный пенальтист. Но и у них бывают промахи. На месте Медины любой другой мог не забить. Сейчас можно только гадать. Чего ругать Медину? Каждый мог так пробить. Тем более ситуация такая — команда проигрывает, наверняка был мандраж. А если бы не забил другой игрок, встал бы вопрос, почему к «точке» не подошёл Медина», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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