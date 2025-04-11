Юрий Гаврилов: чего ругать Медину? Любой другой мог не забить пенальти на его месте

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о незабитом Хесусом Мединой пенальти в матче красно-белых с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ (1:2).

«Не знаю, должен был бить Медина пенальти или нет. В каждой команде есть штатный пенальтист. Но и у них бывают промахи. На месте Медины любой другой мог не забить. Сейчас можно только гадать. Чего ругать Медину? Каждый мог так пробить. Тем более ситуация такая — команда проигрывает, наверняка был мандраж. А если бы не забил другой игрок, встал бы вопрос, почему к «точке» не подошёл Медина», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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