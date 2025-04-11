Дубль Симонса помог «РБ Лейпциг» обыграть «Вольфсбург» в матче 29-го тура Бундеслиги

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.
На 11-й минуте бельгийский нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда открыл счёт. На 26-й минуте полузащитник Хави Симонс удвоил преимущество гостей, а на 49-й минуте нидерландец оформил дубль. На 58-й минуте защитник «Вольфсбурга» Килиан Фишер отыграл один мяч. На 75-й минуте датчанин Андреас Сков Ольсен сократил отставание хозяев до одного мяча.
После этой победы в активе «РБ Лейпциг» стало 48 очков. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» с 38 очками находится на 12-й строчке.
- 12 апреля 2025
-
00:00
- 11 апреля 2025
-
23:59
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:09
-
23:06
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:36
-
22:28
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:56