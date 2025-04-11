Дубль Симонса помог «РБ Лейпциг» обыграть «Вольфсбург» в матче 29-го тура Бундеслиги

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.

На 11-й минуте бельгийский нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда открыл счёт. На 26-й минуте полузащитник Хави Симонс удвоил преимущество гостей, а на 49-й минуте нидерландец оформил дубль. На 58-й минуте защитник «Вольфсбурга» Килиан Фишер отыграл один мяч. На 75-й минуте датчанин Андреас Сков Ольсен сократил отставание хозяев до одного мяча.

После этой победы в активе «РБ Лейпциг» стало 48 очков. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» с 38 очками находится на 12-й строчке.