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Дубль Симонса помог «РБ Лейпциг» обыграть «Вольфсбург» в матче 29-го тура Бундеслиги

Дубль Симонса помог «РБ Лейпциг» обыграть «Вольфсбург» в матче 29-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Опенда – 11'     0:2 Симонс – 26'     0:3 Симонс – 49'     1:3 Фишер – 58'     2:3 Сков Ольсен – 75'    

На 11-й минуте бельгийский нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда открыл счёт. На 26-й минуте полузащитник Хави Симонс удвоил преимущество гостей, а на 49-й минуте нидерландец оформил дубль. На 58-й минуте защитник «Вольфсбурга» Килиан Фишер отыграл один мяч. На 75-й минуте датчанин Андреас Сков Ольсен сократил отставание хозяев до одного мяча.

После этой победы в активе «РБ Лейпциг» стало 48 очков. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» с 38 очками находится на 12-й строчке.

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