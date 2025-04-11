Гол Малкома спас «Аль-Хиляль» от поражения в матче с «Аль-Иттифаком» в 27-м туре Про-Лиги
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Завершился матч 27-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Иттифак» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «ЭГО — Абдулла Аль-Дабиль» в Эд-Даммаме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Итоговый результат — 1:1.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 27-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
2-й тайм
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Кошта – 45+6' 1:1 Малком – 57'
На 45+6-й минуте нападающий «Аль-Иттифака» Жоау Кошта открыл счёт. Ответный мяч «Аль-Хиляля» на 57-й минуте забил форвард Малком — 1:1.
После 27 сыгранных встреч «Аль-Иттифак» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Аль-Хиляль» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 58 очков. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Иттихад», у которого 65 очков.
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