Радимов: не пропустите момента, когда Игорь Денисов созреет для РПЛ, это будет топ-тренер

Бывший футболист «Зенита» и экс главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о своём бывшем одноклубнике Игоре Денисове, который в данный момент работает детским тренером.

«Ходил недавно к Денисову на тренировки — в СШОР «Зенит». Посмотрел, как играет его команда, как они отдаются борьбе, как он психологически готовит. И понимаю: эти пацаны просто так не уступят никому. Хотя там нет таких исполнителей, как в академии «Зенита», лучших со всей страны не собирают. Но они будут конкурентоспособны – я уверен. И говорю на заметку нашим клубам: не пропустите момента, когда Денисов созреет для команды РПЛ. Это будет тренер топ-уровня», — сказал Радимов.

40-летний Игорь Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. Ранее экс-футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).