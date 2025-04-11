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Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о победе над «Спартаком»: по-другому не могло сложиться

Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о победе над «Спартаком»: по-другому не могло сложиться
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал выездную победу над московским «Спартаком» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

— Понятно, что сегодняшний матч, наверное, по‑другому не мог сложиться. Нам нужно было проявить лучшие качества: борьба, единоборства, агрессия, организованность как в обороне, так и в атаке. Рад, что у нас это получилось, что удалось порадовать наших болельщиков.

Рад, что ребята смогли проявить себя именно с той стороны, с которой мы бы хотели, чтобы они себя проявили. Они показали характер, бойцовский дух и хорошие умения.

— Агрессия с первых минут встречи — это был план на игру?
— Я перед игрой сказал, что нам нельзя отходить от своих принципов.

— Что думаете по эпизоду с пенальти?
— Мне сложно сказать, был там пенальти или нет. Считаю, что в эпизоде с пенальти хорошо действовал наш вратарь. В целом Тимур Магомедов провёл хороший матч, на хорошем уровне.

— Что нужно делать, чтобы у команды не было эмоциональной выхолощенности?
— Сейчас будет пауза — восемь дней. У нас будет время восстановиться, прийти в порядок. Как говорит наш президент Гаджи Гаджиев, 15 минут порадуемся, а затем — подготовка к следующей важной игре, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных встреч «Динамо» Мх располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.

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