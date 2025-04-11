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Меньян потерял сознание после столкновения с партнёром по команде во время матча Серии А

Меньян потерял сознание после столкновения с партнёром по команде во время матча Серии А
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Вратарь «Милана» Мик Меньян столкнулся с одноклубником Алексом Хименесом во время матча 32-го тура Серии А с «Удинезе». После этого столкновения французского голкипера пришлось уносить с поля на носилках. Отмечается, что он потерял сознание.

Фото: Кадр из трансляции

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, вратарь сборной Франции пришёл в сознание после полученной травмы головы и отправился в больницу на обследование.

Италия — Серия А . 32-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 4
Милан
Милан
0:1 Леау – 42'     0:2 Павлович – 45'     0:3 Эрнандес – 74'     0:4 Рейндерс – 81'    

В нынешнем сезоне Меньян принял участие в 44 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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