Меньян потерял сознание после столкновения с партнёром по команде во время матча Серии А
Поделиться
Вратарь «Милана» Мик Меньян столкнулся с одноклубником Алексом Хименесом во время матча 32-го тура Серии А с «Удинезе». После этого столкновения французского голкипера пришлось уносить с поля на носилках. Отмечается, что он потерял сознание.
Фото: Кадр из трансляции
Как сообщает журналист Даниэле Лонго, вратарь сборной Франции пришёл в сознание после полученной травмы головы и отправился в больницу на обследование.
Италия — Серия А . 32-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 4
Милан
Милан
0:1 Леау – 42' 0:2 Павлович – 45' 0:3 Эрнандес – 74' 0:4 Рейндерс – 81'
В нынешнем сезоне Меньян принял участие в 44 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
00:00
- 11 апреля 2025
-
23:59
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:09
-
23:06
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:36
-
22:28
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:56