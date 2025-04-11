Меньян потерял сознание после столкновения с партнёром по команде во время матча Серии А

Вратарь «Милана» Мик Меньян столкнулся с одноклубником Алексом Хименесом во время матча 32-го тура Серии А с «Удинезе». После этого столкновения французского голкипера пришлось уносить с поля на носилках. Отмечается, что он потерял сознание.

Фото: Кадр из трансляции

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, вратарь сборной Франции пришёл в сознание после полученной травмы головы и отправился в больницу на обследование.

В нынешнем сезоне Меньян принял участие в 44 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.