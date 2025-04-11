«Милан» со счётом 4:0 разгромил «Удинезе» в матче 32-го тура Серии А

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Милан». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Первый гол в матче был забит на 42-й минуте. Отличился португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Спустя три минуты сербский защитник Страхиня Павлович удвоил преимущество «россонери». На 74-й минуте защитник Тео Эрнандес сделал счёт 3:0. На 81-й минуте полузащитник Тейани Рейндерс забил четвёртый гол в ворота «Удинезе». На 85-й минуте американец Кристиан Пулишич сделал счёт 5:0.

Отметим, что на 55-й минуте голкипер «Милана» Мик Менян был заменён после столкновения с защитником красно-чёрных Алехандро Хименесом. По сообщениям СМИ, француз потерял сознание.

После этой победы в активе «Милана» стало 51 очко. «Россонери» находятся на девятом месте в таблице Серии А. «Удинезе» с 40 очками находится на 11-й строчке.