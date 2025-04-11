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Автобус махачкалинского «Динамо» уехал со стадиона «Спартака» без голкипера Магомедова

Автобус махачкалинского «Динамо» уехал со стадиона «Спартака» без голкипера Магомедова
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Голкипер «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов был вынужден догонять клубный автобус своей команды, уехавший без него со стадиона «Лукойл Арена» в Москве. В пятницу, 11 апреля, махачкалинский клуб обыграл московский «Спартак» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

Фото: скриншот из видео, опубликованном в телеграм-канале «K/On/Off»

На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов закатил мяч в свои ворота. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте хавбек «Спартака» Тео Бонгонда отыграл один мяч хозяев. На 86-й минуте полузащитник красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.

После 24 сыгранных встреч «Динамо» Мх располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.

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