Автобус махачкалинского «Динамо» уехал со стадиона «Спартака» без голкипера Магомедова

Голкипер «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов был вынужден догонять клубный автобус своей команды, уехавший без него со стадиона «Лукойл Арена» в Москве. В пятницу, 11 апреля, махачкалинский клуб обыграл московский «Спартак» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Фото: скриншот из видео, опубликованном в телеграм-канале «K/On/Off»

На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов закатил мяч в свои ворота. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте хавбек «Спартака» Тео Бонгонда отыграл один мяч хозяев. На 86-й минуте полузащитник красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.

После 24 сыгранных встреч «Динамо» Мх располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.