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Анчелотти может быть уволен из «Реала» даже в случае победы в Ла Лиге — Sport.es

Анчелотти может быть уволен из «Реала» даже в случае победы в Ла Лиге — Sport.es
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что качество игры «сливочных» на текущий момент настолько невысокого уровня, что он рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Карло Анчелотти даже в случае, если он выиграет чемпионат Испании по итогам сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, определяющим фактором станет выступление «Реала» в Лиге чемпионов. Победа «сливочных» в главном европейском клубном турнире будет гарантировать, что итальянский специалист сможет доработать до конца контракта, заканчивающегося летом 2026 года.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команда Анчелотти уступила «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответный матч состоится 16 апреля.

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