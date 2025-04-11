«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от «Динамо» Мх

«Спартак» в своём телеграм-канале выразил благодарность болельщикам за поддержку команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», в котором красно-белые уступили со счётом 1:2. Игра проходила на домашнем стадионе московского клуба «Лукойл Арена».

«18 731 болельщик на стадионе и сотни тысяч у экранов по всей стране верили в камбэк до последней минуты — спасибо вам за это!» — написано в соцсети «Спартака».

После 24 встреч РПЛ красно-белые набрали 47 очков и занимают второе место. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с тольяттинским «Акроном». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

Как появился «Спартак»: