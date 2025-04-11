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«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от «Динамо» Мх

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от «Динамо» Мх
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«Спартак» в своём телеграм-канале выразил благодарность болельщикам за поддержку команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», в котором красно-белые уступили со счётом 1:2. Игра проходила на домашнем стадионе московского клуба «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«18 731 болельщик на стадионе и сотни тысяч у экранов по всей стране верили в камбэк до последней минуты — спасибо вам за это!» — написано в соцсети «Спартака».

После 24 встреч РПЛ красно-белые набрали 47 очков и занимают второе место. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с тольяттинским «Акроном». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

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