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Результаты матчей чемпионата Франции 11 апреля

Результаты матчей чемпионата Франции 11 апреля
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В пятницу, 11 апреля, состоялся один матч 29-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча чемпионата Франции 11 апреля:

«Ланс» — «Реймс» — 0:2.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижане в активе 74 очка после 28 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Марсель», набравший 52 очка. Замыкает лидирующую тройку «Монако», который записал в свой актив 50 очков. В топ-5 команд входят «Страсбург» и «Лион», которые набрали 49 и 48 очков соответственно. Все эти команды также провели по 28 встреч.

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