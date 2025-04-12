В «Динамо» Мх пошутили на тему забытого на стадионе «Спартака» вратаря Магомедова
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Махачкалинское «Динамо» с юмором отреагировало на ранее появившуюся в СМИ новость, что после матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) клубный автобус уехал со стадиона «Лукойл Арена» в Москве без вратаря Тимура Магомедова.
Махачкалинский клуб выложил в телеграм-канал видео, на котором Магомедов сначала бежит по улице, затем забегает в отель, где останавливается и вытирает лоб рукой, в которой находится награда лучшему футболисту матча. При этом 23-летний голкипер говорит: «Фух, тяжёлая была награда».
Пресс-служба сопроводила это видео следующим комментарием: «Не переживайте! Тимур и этот эпизод доиграл до конца».
Видео можно посмотреть в телеграм-канале махачкалинского «Динамо».
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
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