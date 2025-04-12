В «Динамо» Мх пошутили на тему забытого на стадионе «Спартака» вратаря Магомедова

Махачкалинское «Динамо» с юмором отреагировало на ранее появившуюся в СМИ новость, что после матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) клубный автобус уехал со стадиона «Лукойл Арена» в Москве без вратаря Тимура Магомедова.

Махачкалинский клуб выложил в телеграм-канал видео, на котором Магомедов сначала бежит по улице, затем забегает в отель, где останавливается и вытирает лоб рукой, в которой находится награда лучшему футболисту матча. При этом 23-летний голкипер говорит: «Фух, тяжёлая была награда».

Пресс-служба сопроводила это видео следующим комментарием: «Не переживайте! Тимур и этот эпизод доиграл до конца».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале махачкалинского «Динамо».