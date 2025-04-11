«Валенсия» с минимальным счётом обыграла «Севилью» в матче 31-го тура Ла Лиги

Завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В компенсированное к первому тайму время единственный мяч в игре забил полузащитник Хави Герра с передачи хавбека Диего Лопеса.

«Валенсия» занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 37 очков за 31 матч. «Севилья» заработала 36 очков после 31 игры и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 67 очков за 30 встреч.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: