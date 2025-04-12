Результаты матчей чемпионата Испании 11 апреля

11 апреля в 31-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 11 апреля:

«Валенсия» — «Севилья» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 67 очков за 30 игр. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 63 очка в 30 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 60 очками после 30 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Лас-Пальмас» с 26 очками и «Леганес», заработавший 28 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: