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Радимов: Медина, Солари, Гарсия — € 30 млн, которые помогли «Спартаку» не стать чемпионом

Радимов: Медина, Солари, Гарсия — € 30 млн, которые помогли «Спартаку» не стать чемпионом
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Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался о тратах московского «Спартака» в прошедшее зимнее трансферное окно после поражения красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

— Было много споров во время зимней паузы, что «Краснодар» никого не купил, а вот «Спартак», ребят, усилился. И теперь можно поймать себя на мысли, что в «Краснодаре»-то подумали и правильно сделали, оказывается, что никого не купили. А в «Спартаке» дорогостоящими покупками испортили, мне кажется, и атмосферу, и микроклимат, и те связи, которые работали. И от этих покупок, мне кажется, стало только хуже.

— Медину и его инициативность в реализации пенальти как оцените?
— Медина — это ещё € 8 млн, насколько я помню, за которые его купили. Вот теперь прибавьте: Медина, Солари, Гарсия… Итого больше € 30 млн, которые помогли «Спартаку» не стать чемпионом. А если кто посмотрит внимательно на календарь, то я думаю, что «Спартак» и без медалей останется в этот раз, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Динамо» Мх одолело «Спартак» со счётом 2:1.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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