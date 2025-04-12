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«Спартак» ни разу не обыграл махачкалинское «Динамо» в этом сезоне РПЛ

Московский «Спартак» ни разу не смог победить махачкалинское «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Вчера, 11 апреля, состоялся матч 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили «Динамо» со счётом 1:2. В первом круге соревнования команды сыграли вничью со счётом 2:2.

После 24 встреч РПЛ красно-белые набрали 47 очков и занимают второе место. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с тольяттинским «Акроном». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» Махачкала набрало 27 очков и располагается на девятой строчке. В 25-м туре команда встретится с «Оренбургом». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

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