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Результаты матчей чемпионата Германии 11 апреля

Результаты матчей чемпионата Германии 11 апреля
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В пятницу, 11 апреля, состоялся один матч 29-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча чемпионата Германии 11 апреля:

«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» — 2:3.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набрав 68 очков после 28 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработав 62 очка. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт» (48). В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (18), «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (22). Все эти команды также провели по 28 встреч.

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