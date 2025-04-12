Результаты матчей РПЛ 11 апреля

В пятницу, 11 апреля, прошёл матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом единственной встречи, которая состоялась в указанный день.

Результат матча чемпионата России 12 апреля:

«Спартак» — «Динамо» Махачкала — 1:2.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (19) и «Ахмат» (20).