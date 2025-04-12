Результаты матчей чемпионата Италии 11 апреля

В пятницу, 11 апреля, состоялся один матч в рамках 32-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Чемпионат Италии, результат матча 32-го тура 11 апреля:

«Удинезе» — «Милан» — 0:4.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 68 очков. «Наполи» располагается на втором месте, набрав 65 очков. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», набрав 58 очков. В топ-5 входят «Болонья» и «Ювентус», которые набрали 57 и 56 очков соответственно. В зоне вылета находятся «Эмполи» (24), «Венеция» (21) и «Монца» (15).

Действующим победителем чемпионата Италии является «Интер».