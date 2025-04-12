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Полиция Франции использовала слезоточивый газ против фанатов «МЮ» — The Guardian

Полиция Франции использовала слезоточивый газ против фанатов «МЮ» — The Guardian
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«Манчестер Юнайтед» намерен провести расследование по факту применения французской полицией слезоточивого газа против болельщиков «красных дьяволов», приехавших на матч 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2). Об этом сообщает The Guardian.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

В заявлении префектуры Роны сказано, что фанаты английского клуба нарушали меры безопасности, находясь в ожидании посадки на свой автобус. В частности, они бросали в полицию предметы, после чего она была вынуждена использовать «соразмерную, необходимую силу» в виде слезоточивого газа.

По версии болельщиков «Манчестер Юнайтед», сотрудники правоохранительных органов Франции применили слезоточивый газ после того, как фанаты выразили недовольство тем, что они запрещают им посещать туалет. Болельщики раскритиковали действия французской полиции, подчеркнув, что она попыталась принизить их человеческое достоинство.

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