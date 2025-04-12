Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк рассказал об интересе «Спартака» зимой

Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк рассказал об интересе «Спартака» зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Динамо» Махачкала и национальной команды России Давид Волк прокомментировал интерес к нему со стороны московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Не знаю, в итоге Помазуна взяли. Это тоже хорошее усиление, я уверен. Он является достойным конкурентом для Саши Максименко. Что касается меня, не знаю, честно, была ли какая-то конкретика.

Слухи всегда бывают, вообще абсолютно о любом футболисте, стоит только заглянуть в интернет», — приводит слова Волка «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Волк провёл за «Динамо» Мх 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и восемь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

19 апреля «Динамо» Мх сразится с «Оренбургом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Фото
Автобус махачкалинского «Динамо» уехал со стадиона «Спартака» без голкипера Магомедова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android