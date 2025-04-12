Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк рассказал об интересе «Спартака» зимой

Голкипер «Динамо» Махачкала и национальной команды России Давид Волк прокомментировал интерес к нему со стороны московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Не знаю, в итоге Помазуна взяли. Это тоже хорошее усиление, я уверен. Он является достойным конкурентом для Саши Максименко. Что касается меня, не знаю, честно, была ли какая-то конкретика.

Слухи всегда бывают, вообще абсолютно о любом футболисте, стоит только заглянуть в интернет», — приводит слова Волка «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Волк провёл за «Динамо» Мх 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и восемь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

19 апреля «Динамо» Мх сразится с «Оренбургом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.