Ди Мария отреагировал на подозрения в игре на ставках в его адрес

Нападающий «Бенфики» Анхель Ди Мария прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию, что он мог делать ставки на спорт на нелегальных платформах в период выступлений в итальянской Серии А. Аргентинский футболист выступал в составе «Ювентуса» с 2022 по 2023 год.

«Я хочу ясно дать понять, что никогда не делал никаких незаконных ставок», — сообщил Ди Мария через близкий источник изданию O Jogo.

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что прокуратура Милана ведёт расследование в отношении 12 игроков чемпионата Италии по делу о размещении ставок на нелегальных сайтах в период с 2021 по 2023 год и игре в онлайн-покер. Список подозреваемых был сформирован после проверки смартфонов футболистов.

Помимо Ди Марии, в список подозреваемых также попали Уэстон Маккенни («Ювентус»), Маттиа Перин («Ювентус»), Леандро Паредес («Рома»), Алессандро Флоренци («Милан»), Николо Дзаньоло («Галатасарай») и другие.

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