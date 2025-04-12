Валерий Газзаев: у ЦСКА есть шансы на чемпионство. Очень нравится стиль игры и тактика

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах красно-синих в текущем сезоне.

«Думаю, что всё возможно, есть шансы на чемпионство. Осталось семь игр, и если армейцы все семь игр выиграют, то я думаю, что могут претендовать на высокие места. Мне очень нравится стиль игры и тактика, которую они изменили. Я думаю, что игроки с удовольствием играют. Они очень плотно играют в обороне, хорошо разыгрывают мяч и много контратакуют. Игра выглядит очень приятно», – приводит слова Газзаева «Советский спорт».

Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка в 23 матчах. Отставание команды сербского главного тренера Марко Николича от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.

12 апреля армейцы проведут выездной матч 24-го тура РПЛ с «Оренбургом», игра начнётся в 12:00 мск.

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