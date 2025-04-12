Валерий Газзаев: приятно, что Николич в ЦСКА даёт возможность играть и Кисляку, и Глебову

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил решение возглавляющего красно-синих серба Марко Николича активно задействовать в игре команды 19-летнего полузащитника Матвея Кисляка и 19-летнего вингера Кирилла Глебова.

«Что мне особенно приятно, так это то, что Николич даёт возможность и Кисляку, и Глебову играть. Нужно доверять и давать шанс молодым игрокам выходить в стартовом составе, тогда они будут расти. Видно, что это талантливые игроки и им дают шанс», – приводит слова Газзаева «Советский спорт».

19-летний хавбек Матвей Кисляк в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, забил ва гола и выполнил один результативный пас. На счету 19-летнего вингера Кирилла Глебова 14 матчей во всех турнирах с двумя голами и тремя ассистами.