Во «Фратрии» отреагировали на поражение «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»

«Фратрия», активная фанатская группировка московского «Спартака», в социальных сетях, прокомментировала поражение красно-белых в матче 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Говорим чемпионству «прощай»? «Спартак» безвольно проиграл домашний матч махачкалинскому «Динамо» — 1:2. Вспышка активности во втором тайме — это следствие бесхребетности в первом», — говорится в публикации «Фратрии», размещённой в соцсетях.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.