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Медина прятал лицо, Солари кричал, Станкович бушевал на бровке. Фото поражения «Спартака»

Медина прятал лицо, Солари кричал, Станкович бушевал на бровке. Фото поражения «Спартака»
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11 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались местный «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов закатил мяч в свои ворота. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте хавбек «Спартака» Тео Бонгонда отыграл один мяч. На 86-й минуте нападающий красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.

Также отметим, что ещё в первом тайме нападающий «Спартака» Манфред Угальде получил повреждение и не смог продолжить игру, на 33-й минуте его заменил Ливай Гарсия.

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