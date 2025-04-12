В Италии рассказали о реакции общественности на визит Франческо Тотти в Москву

Итальянский журналист Андреа Элефанте заявил, что визит бывшего нападающего «Ромы» Франческо Тотти в Россию не вызвал серьёзного резонанса в Италии.

«В Италии было много разговоров, когда появилась новость о приезде Тотти в Россию. Потом это событие получило широкую огласку, но не чрезмерную, особенно в Риме. Но я бы сказал, что настоящего дела Тотти не было, в том числе и потому, что он объяснил причины своего визита и уточнил, что он бы согласился и на другие страны, а не только на Россию, поскольку это было неполитическое событие», — цитирует Элефанте «РИА Новости Спорт».

Напомним, 7 апреля Тотти совершил визит в столицу России по приглашению на Премию РБ — 2025.

Перед своей поездкой итальянец заявлял, что был готов отложить визит в Москву, если данное решение вызовет такое количество негативных эмоций в мире.

Франческо Тотти ушёл из футбола в июле 2017 года. Вся карьера итальянского футболиста прошла в «Роме». Всего за римский клуб он провёл 785 матчей, забил 307 голов и 205 раз ассистировал партнёрам по команде. Тотти является чемпионом мира в составе сборной Италии, чемпионом Серии А и двукратным обладателем Кубка Италии в составе «Ромы».