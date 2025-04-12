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«Хочется ответить всем экспертам, которые нас хоронили». Вратарь «Динамо» Мх — о победе над «Спартаком»

Вратарь махачкалинского «Динамо»: хочется ответить всем экспертам, которые нас хоронили
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал выездную победу над московским «Спартаком» в матче 24-го тура РПЛ (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Счастье. Хочется ответить всем экспертам, которые нас хоронили и говорили, что Махачкала играла 0:6 последние игры на выезде. Мы полностью удовлетворены. Да, сегодня где‑то фартило: перекладина, были ещё моменты. Какой сейв был самым сложным? Думаю, когда бил Солари. На этот удар головой было очень тяжело среагировать, даже что‑то заболело в моменте», — сказал Магомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

11 апреля махачкалинское «Динамо» обыграло на выезде московский «Спартак» со счётом 2:1. Вратарь гостей Тимур Магомедов отразил девять ударов в створ, красно-белые не смогли реализовать пенальти — удар Хесуса Медины пришёлся в перекладину.

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