«Событие планетарного масштаба». Черчесов отреагировал на снайперский рекорд Овечкина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о снайперском рекорде форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина в НХЛ.

«Конечно, я следил за его гонкой. Каждое утро у меня начиналось с проверки, забил ли Овечкин или нет. Сейчас чувствую, что в моём ритме что-то поменялось. Это событие планетарного масштаба, весь мир продолжает смотреть за ним», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).