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«Манчестер Сити» предложил «Барселоне» € 275 млн за трансфер Ламина Ямаля

«Манчестер Сити» предложил «Барселоне» € 275 млн за трансфер Ламина Ямаля
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на испанские СМИ.

По информации источника, «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении футболиста и предложил «блаугране» сумму в размере € 275 млн за трансфер.

Отметим, что в случае перехода трансфер Ямаля может стать самым дорогим в истории футбола.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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