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Голкипер «Динамо» Мх: не думал, что пенальти «Спартака» будет бить именно Медина

Голкипер «Динамо» Мх: не думал, что пенальти «Спартака» будет бить именно Медина
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал эпизод с незабитым пенальти «Спартака» в выездном матче 24-го тура РПЛ (2:1 в пользу гостей).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Удивился ли, когда пенальти пошёл бить Хесус Медина? Во‑первых, пенальти — очень спорный вопрос. Не знаю, как трактуют эти моменты. На сборах в Турции нам объясняли правила. Ну скажите один раз, что это рука, а вот это — нет, чтобы все понимали. По поводу Медины, честно, не думал, что будет бить именно он. Мы смотрели Барко и Бонгонда — штатных пенальтистов. Я вспомнил одну из игр на Кубок России, когда Хесус бил очень сильно под перекладину. Решил туда прыгнуть, пытался максимально вверх», — сказал Магомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 87-й минуте «Спартак» получил право на пенальти за попадание мяча в слегка отставленную руку защитника Ильи Кирша. Удар парагвайского вингера красно-белых Хесуса Медины пришёлся в перекладину над прыгнувшим в этот же угол вратарём Тимуром Магомедовым.

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