«Это похоже на «Динамо» Махачкала, детка!» Биджиев — после победы в матче со «Спартаком»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к игрокам своей команды после победы в матче 24-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (2:1).

«Поздравляю с заслуженной победой! Вы проявили свои лучшие качества — молодцы. Всё, о чем мы говорили перед игрой, вы воплотили в жизнь. Честь вам и хвала за это. Это где-то похоже на «Динамо» Махачкала, детка!» — сказал Биджиев в видео, опубликованном в соцсетях бело-голубых.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.