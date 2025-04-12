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«Это похоже на «Динамо» Махачкала, детка!» Биджиев — после победы в матче со «Спартаком»

«Это похоже на «Динамо» Махачкала, детка!» Биджиев — после победы в матче со «Спартаком»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к игрокам своей команды после победы в матче 24-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Поздравляю с заслуженной победой! Вы проявили свои лучшие качества — молодцы. Всё, о чем мы говорили перед игрой, вы воплотили в жизнь. Честь вам и хвала за это. Это где-то похоже на «Динамо» Махачкала, детка!» — сказал Биджиев в видео, опубликованном в соцсетях бело-голубых.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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