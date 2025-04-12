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Адемола Лукман окончательно решил покинуть «Аталанту» летом 2025 года — источник

Адемола Лукман окончательно решил покинуть «Аталанту» летом 2025 года — источник
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Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман покинет команду летом 2025 года, сообщает Calciomercato.com.

27-летний нигериец хотел уйти ещё прошлым летом, но владельцы убедили его остаться.

Решающим моментом в отношениях игрока и клуба стало домашнее поражение от «Брюгге», когда Лукман не забил пенальти, а главный тренер Джан Пьеро Гасперини публично раскритиковал футболиста.

Теперь «Ювентус» начал первые контакты с окружением Адемолы, но «Аталанта» не готова рассматривать предложения в менее € 60 млн. Кроме «Юве», Лукманом также интересуются некоторые английские клубы и «Наполи».

В этом сезоне Лукман забил 18 голов и отдал 7 ассистов в 34 матчах на клубном уровне.

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