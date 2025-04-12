Поль Погба рассказал, что рассматривал вариант завершения карьеры футболиста

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба сообщил, что рассматривал завершение карьеры. Футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года, но отстранение сократили до 18 месяцев – он уже отбыл его.

«Если бы я получил четыре года, я бы прекратил играть в футбол. Я не хотел говорить об этом публично, но я так думал.

Я брал мяч и играл сам на улице. Я довольствовался тем, что имел. Но я не хотел оставаться в Турине. Утром я отвозил своих детей в школу, а это было прямо у тренировочной площадки – какая боль. Я не понял, почему они дали мне максимальный срок, что означало, что они действительно не слушали ничего, что я им говорил.

Всё, что со мной произошло, изменило меня. Я увидел, что такое настоящая жизнь. Это было как полное очищение. Я внезапно состарился на десять лет», — приводит слова Погба GQ.

На данный момент француз находится в статусе свободного агента.

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