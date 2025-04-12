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Стало известно, какой клуб является приоритетным для семьи главной звезды «Байера» Вирца

Стало известно, какой клуб является приоритетным для семьи главной звезды «Байера» Вирца
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«Бавария» провела несколько встреч и переговоров с семьей полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы готовы оформить рекордный для себя трансфер этим летом. При этом «Байер» уверен, что сможет сохранить Вирца в команде по крайней мере до лета 2026 года. Контракт Флориана с клубом действует до 30 июня 2027-го и стороны пока не договорились о его продлении.

Главным конкурентом «Баварии» в борьбе за Вирца остаётся «Манчестер Сити». Но семья Флориана склоняется к его переходу в «Баварию», прежде чем он однажды переедет за границу.

Вирц выступает за «Байер» с января 2020-го после трансфера из «Кёльна». В этом сезоне он отличился 15 голами и 12 ассистами в 38 матчах за клуб.

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