Гвардиола отреагировал на новость о том, что Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о продлении контракта вингера Мохамеда Салаха с «Ливерпулем».

«Это хорошо. Но вам лучше обратиться к Арне Слоту и болельщикам «Ливерпуля». Конечно, никто не сомневается в качестве Мо Салаха», — приводит слова Гвардиолы Anything Liverpool.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В этом сезоне футболист забил 32 гола и сделал 22 ассиста в 45 играх в составе «красных». Всего на его счету 243 забитых мяча и 111 результативных передач в 394 встречах.

11 апреля «Ливерпуль» объявил о подписании нового соглашения с Салахом. Сообщалось, что срок контракта рассчитан до 2027 года.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной