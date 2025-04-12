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Гвардиола хочет купить в «Ман Сити» одну из главных звёзд «Барселоны», претендующую на ЗМ

Гвардиола хочет купить в «Ман Сити» одну из главных звёзд «Барселоны», претендующую на ЗМ
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«Манчестер Сити» хочет подписать вингера «Барселоны» Рафинью Диаса, сообщает El Nacional.

Атакующие игроки «горожан» Кевин де Брёйне, Бернарду Силва и Фил Фоден не оправдали ожиданий клуба в нынешнем сезоне, поэтому Гвардиола хочет подписать нового звёздного нападающего. Испанский тренер пытался подписать Рафинью ещё до того, как тот перешёл в «Барселону», а теперь попытается снова сделать это.

В свою очередь, 28-летний бразилец утверждал, что он счастлив в каталонском клубе, особенно сейчас, когда есть амбициозный проект.

В этом сезоне Рафинья забил 28 голов и отдал 22 ассиста в 45 матчах на клубном уровне. По различным сообщениям, Рафинья — один из главных претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам текущего сезона.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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