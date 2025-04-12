В Испании сообщили новости о решении вингера «Реала» Винисиуса по его будущему

«Реал» начал переговоры по продлению контракта с вингером Винисиусом Жуниором, сообщает Cadena SER.

Бразильский нападающий получил выгодные предложения от клубов Саудовской Аравии, предполагавших 5-летний контракт на сумму около € 1 млрд. Однако Винисиус не желает заключать столь долгосрочное соглашение, предпочитая контракт на 2-3 года.

Это явилось главным препятствием для завершения соглашения с саудовскими клубами, что увеличивает вероятность продолжения его сотрудничества с «Реалом». Переговоры между игроком и мадридским клубом продолжаются и, по сообщениям, проходят положительно, приближая Винисиуса к подписанию нового контракта.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне у Винисиуса 19+11 в 43 матчах.

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