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Терри назвал футболиста, который играл на уровне Месси и Роналду в их эпоху

Терри назвал футболиста, который играл на уровне Месси и Роналду в их эпоху
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Легендарный защитник «Челси» Джон Терри вспомнил высокий уровень, который показывал Эден Азар во время выступлений за лондонский клуб.

«Азар был самым талантливым игроком «Челси». Во время его выступлений он показывал магию на поле и находился на одном уровне с Месси и Роналду», – приводит слова Терри Give me Sport.

Азар завершил профессиональную футбольную карьеру в 2023 году в возрасте 32 лет. Он играл в составе таких команд, как «Руаяль Стад Бренуа», «Тюбиз», «Лилль», «Челси» и мадридский «Реал». Больше всего матчей бельгийский нападающий провёл за «Челси» — 352. Выступая за лондонский клуб, футболист два раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу Европы, по разу завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге

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