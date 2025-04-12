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Расписание матчей РПЛ 12 апреля

Расписание матчей РПЛ 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля, в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 12 апреля (время — московское):

  • 12:00. «Оренбург» – ЦСКА;
  • 14:30. «Пари НН» – «Динамо» Москва;
  • 17:00. «Рубин» – «Локомотив»;
  • 19:30. «Ахмат» – «Ростов».

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков), проведший 24 матча. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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