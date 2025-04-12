Сегодня, 12 апреля, в 28-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 12 апреля:

14:00 мск. «Уфа» — «Алания»;

17:00 мск. «Тюмень» — «Шинник»;

18:00 мск. «Чайка» — «Торпедо».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 59 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Урал» (49). «Сочи» располагается на четвёртой строчке. Команда набрала 47 очков за 27 матчей. В зоне вылета находятся «Тюмень» с 20 очками, «Сокол» (22) и «Алания» (23).

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