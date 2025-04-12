Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги 12 апреля

Расписание матчей Первой лиги 12 апреля
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, в 28-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 12 апреля:

  • 14:00 мск. «Уфа» — «Алания»;
  • 17:00 мск. «Тюмень» — «Шинник»;
  • 18:00 мск. «Чайка» — «Торпедо».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 59 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Урал» (49). «Сочи» располагается на четвёртой строчке. Команда набрала 47 очков за 27 матчей. В зоне вылета находятся «Тюмень» с 20 очками, «Сокол» (22) и «Алания» (23).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Урал» победил «Нефтехимик» в матче Первой лиги, уступая со счётом 0:2 по ходу игры

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android