«Пари НН» — «Динамо»: во сколько начнётся матч 24-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 23 матча. «Динамо» заработало 42 очка после 23 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

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